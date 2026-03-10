Yeni İlin Belirlenmesi İçin TBMM’ye Teklif Sunuldu

İl olma ihtimali olan ilçeler arasında özellikle üç ilçenin birleşerek il oluşturma planları gündeme geldi.

TBMM’YE TEKLİF SUNULDU

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak tarafından TBMM’ye iletilen kanun teklifi ile il olma potansiyeline sahip olan ilçeler tekrar konuşulmaya başlandı. Koçak, sunduğu son teklifte Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerini bir araya getirerek ‘Ereğli’ ismiyle yeni bir il kurulması yönünde talepte bulundu. İl olması beklenen ilçeler arasında henüz kesinleşmiş bir durum bulunmamakla birlikte, ülkemizde il olmaya aday ilçeler sıralaması şu şekilde devam ediyor: 1-) EDREMİT 2-) BANDIRMA 3-) POLATLI 4-) KAHTA 5-) ERGANİ 6-) YÜKSEKOVA 7-) ELBİSTAN 😎 LÜLEBURGAZ 9-) EREĞLİ 10-) MİDYAT 11-) ÜNYE 12-) EREĞLİ 13-) CİZRE 14-) FETHİYE 15-) NAZİLLİ 16-) AKHİSAR 17-) ERCİŞ 18-) MANAVGAT 19-) İSKENDERUN 20-) SİVEREK 21-) ÇORLU 22-) İNEGÖL 23-) TARSUS 24-) EREĞLİ 25-) KOZAN