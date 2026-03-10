Galatasaray Liverpool Maçında Ciddi Gelir Elde Edecek

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE DEV GELİR BEKLENİYOR

Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip, önemli bir gelir elde etmeye hazırlanıyor. Rams Park’ta düzenlenecek mücadelenin biletleri tükendi ve böylelikle Galatasaray, bu karşılaşmadan kayda değer bir finansal kazanç bekliyor. Bilet satışları ve GS Store’den gerçekleştirilecek ürün satışlarıyla birlikte kulübün yaklaşık 3 milyon euro gelir sağlaması öngörülüyor. Ayrıca, Galatasaray’ın Liverpool’u eleyebilmesi durumunda çeyrek final için 12.5 milyon euro ödül alacağı bilgisi de yer alıyor. Çeyrek final sonrası elde edilecek potansiyel gelirler ise şu şekilde sıralanıyor: Yarı finalde 15 milyon Euro, finalde 18.5 milyon Euro ve şampiyonluk halinde 6.5 milyon Euro.

MAÇ ÖNCESİ KART SINIRINDA SEVEN FUTBOLCU

Liverpool karşılaşması öncesinde Galatasaray’da 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Teknik Direktör Okan Buruk’un, sarı kart görmeleri halinde rövanşta sahada bulunamayacak olmaları nedeniyle bu oyunculara dikkat etmesi gerekecek. Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Victor Osimhen ve Noa Lang, bu maçta kart görmeleri durumunda, rövanş maçında forma giyemeyecekler.

KADRODA EKSİKLİK YOK

Okan Buruk, son oynanan Beşiktaş derbisinin aksine, Liverpool maçında Boey, Yunus ve Lang gibi isimlere ilk 11’de yer vermeyi planlıyor. Galatasaray, Liverpool ile oynanacak bu önemli karşılaşmaya tam kadro halinde çıkacak. Sarı-kırmızılı takımda sakat veya cezalı oyuncu bulunmaması, teknik direktör Okan Buruk’un geniş kadrosundan yararlanmasına olanak tanıyor.