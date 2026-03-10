Altın Fiyatları Trump Açıklamalarıyla Yükseliyor

Altın Fiyatlarında Yükseliş Görülüyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran-İsrail ve ABD arasındaki çatışmaların sona erebileceğine dair yaptığı açıklamalar, altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Dolar endeksindeki düşüş de altın fiyatlarını destekliyor. Spot altın, saat 11:50 itibarıyla yüzde 1 artışla 5188 dolar seviyesine çıktı. Gram altın, yüzde 1,03’lük bir artışla 7348 TL’den işlem görüyor. Ons gümüş ise 89,24 dolardan alıcı buluyor.

PETROL FİYATLARI HIZLA DALGALANIYOR

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasıyla birlikte enerji fiyatları önemli bir artış gösterdi ve brent petrolün varil fiyatı 116 dolara kadar yükseldi. Savaşın bitebileceği yönündeki açıklamalar sonrasında, brent petrolün varil fiyatı 94 dolara kadar geriledi. Ancak Trump, Hürmüz Boğazı’nın açılmaması halinde saldırıların artabileceği uyarısında bulundu. Piyasalarda gözler, çarşamba günü açıklanacak olan şubat ayı ABD tüketici enflasyonu verisi ile cuma günü açıklanacak olan ABD çekirdek enflasyon verisine çevrildi. Bu verilerin, Fed’in faiz kararları üzerinde önemli bir etkisi olması bekleniyor.

TARİHSEL DENEYİMLER ALTINDAKİ DALGALANMAYI GÖSTERİYOR

Yatırımcıların dikkatle izlediği konulardan biri de altın fiyatlarındaki olası dalgalanmalar. Trader CEO’su Candaş Atalay, altın fiyatlarının ılımlı bir baskı altında kaldığını, ancak önemli bir toparlama gösterdiğini belirtti. 2003 Mart’ında ABD’nin Irak’a saldırdığı dönemde, altın ilk iki haftada yüzde 4,7 düşüş yaşamıştı. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında İran’a yönelik saldırılar sonrasında ise altın beş işlemlik seansta yüzde 2,9 kayıp yaşamıştı. Diğer taraftan, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından altın, ilk on günde yüzde 7 değer kazanmıştı. Kriz dönemlerinde, altın genellikle orta vadede satın alınmaya devam ediliyor; ancak bazı durumlarda yatırımcıların nakit ihtiyacı nedeniyle altın satışları da gerçekleşebiliyor.

YATIRIM FONLARINDAN TASFİYE GÖRÜLDÜ

Son haftalarda dünyanın en büyük altına dayalı yatırım fonu GLD, yatırımcıların tasfiyelerini gördü ve likiditeye geçiş isteği, Şubat 2021’den bu yana en yüksek hızında gerçekleşti. Altın piyasaları uzmanı ise “Küresel finans piyasaları uzayan bir jeopolitik krizi fiyatlamamaktadır” diyerek, genel beklentinin gerilimlerin bir an önce azalması ve piyasaların dengelenmesi yönünde olduğunu ifade etti. Uzman, “Eğer çatışmalar uzayacak olursa, bu durumda küresel finansal piyasalarda belirsizlik ve riskler artacaktır. Orta Doğu’daki savaşın uzaması, yatırımcıları yeniden altın yönüne itecektir,” dedi.