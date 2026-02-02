Aksaray’da Doğal Gaz Patlamasında Yaralılar Bulundu

Olay, Meydan Mahallesi’nde dört katlı bir binanın giriş katında bulunan ardiyede meydana geldi. İddialara göre, dairesine doğal gaz gelmediğini fark eden Demirel B. (56) durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine ulaşan doğal gaz uzmanları, tesisatta inceleme yaparak doğal gaz borularında kaynak yapılması gerektiğini belirtti. Bununla birlikte Demirel B., kaynakçı Bahtiyar K. (53) ile iletişime geçerek durumu aktardı.

PATLAMA ANI

Tesisat tamiri için apartmanın ardiyesine giren kaynakçı, doğal gaz borusuna kaynak işlemi yapmaya başladı. Kaynak makinesinin boruya temas etmesiyle aniden büyük bir patlama gerçekleşti. Patlamanın etkisiyle ev sahibi ve kaynakçı yaralanırken, çevredeki apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmekte gecikmedi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

İhbarın ardından çok geçmeden olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı durumdaki ev sahibi ve kaynakçıya ilk müdahaleyi yaparak, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.