Aydın’da Sağanak Yağışla Ulaşım Kapatıldı

METEOROLOJİ’DEN SARIKODLU UYARI Sonunda Aydın’da sağanak ve fırtına

Meteoroloji ile AFAD’ın Aydın için ‘sarı kodlu’ uyarıda bulunmasının ardından, akşam saatlerinde şiddetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Özellikle kentin batı kesimlerinde meydana gelen yoğun yağış, günlük hayatı olumsuz etkilerken ulaşımda aksamalar yaşandı. Aydın-Söke ve Aydın-Kuşadası arasındaki çevre yolunun bir süreliğine trafiğe kapandığı bildirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI Hızla müdahale başlatıldı

Bölgede yer alan ekipler, güvenlik önlemlerini alarak trafiğin düzenlenmesi için çalışmalara başladı. Araçlar ile şehirler arası yolcu otobüslerinin farklı güzergahlara yönlendirildiği öğrenildi. Sazlı ve Argavlı mevkilerinde yaşanan toprak kayması ile su birikintisi, yolun kapanmasına yol açtı. Söke Belediyesi ekipleri, durumu kontrol altına almak için iş makineleri ile bölgeye ulaştı ve müdahaleye başladı.

DİKKATLİ OLUN Uyarısı yapıldı

Yapılan çalışmaların ardından trafik kontrollü bir şekilde tek taraflı olarak yeniden açıldı. Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle bölge halkını dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.