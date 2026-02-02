Manisa’da Taşkın Riskine Karşı Ekipler Seferber Oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, etkili olan sağanak yağış sebebiyle tüm birimleriyle birlikte sahaya çıkmış durumda. Vatandaşların yağıştan olumsuz etkilenmemesi için binin üzerinde personel ve 500’ün üzerinde araç ve iş makinesi aktif olarak görev alıyor. Yoğun yağış uyarılarının hemen ardından harekete geçen ekipler, yağışların başladığı ilk an itibarıyla merkez ilçelerdeki muhtemel su baskını ve taşkın riskine karşı gerekli tedbirleri almaya başladı.

SU BASKINLARINA ANINDA MÜDAHALE

Devriye ekiplerinin yönlendirmeleri ve gelen ihbarlar doğrultusunda sahada hızlı müdahaleler gerçekleştiriliyor. Yağmur suyu ızgaralarında temizlik çalışmaları yapılırken, su tahliyesini kolaylaştıracak önlemler ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçiliyor. Kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlar ve hayvanları için de tedbirler alınarak ihtiyaç olan bölgelerde çadırlar kurularak, barınma desteği sağlanıyor. Su kanalları ve derelerde meydana gelen yerel taşkınlar ise anında müdahale ile kontrol altına alınıyor.

VATANDAŞLARA ANINDA YARDIM

Sahadaki çalışmaları yerinde gözlemleyen ve organizasyonu gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yoğun yağış dolayısıyla bazı bölgelerde taşkınların yaşandığını ancak ekiplerin hızlı bir biçimde olaya müdahale ettiğini ifade etti.

