Aksaray’da Komşular Bıçakla Kavga Etti

KOMŞU KAVGASI CAN ALDI

Aksaray’da bir komşu kavgası nedeniyle kan döküldü. Gece geç saatlerde Şifahane Mahallesi 3200 Sokak’ta meydana gelen olayda, apartman sakinleri E.E. (45) ve İ.A. (51) arasında araç park yerinden kaynaklanan bir tartışma patlak verdi. Daha önceden de benzer bir mesele nedeniyle karşı karşıya gelen iki komşunun tartışması, kısa süre içinde kavgaya dönüşerek ciddi bir boyut kazandı.

BICAK DARBESİ

Kavga sırasında E.E., cebinde taşıdığı bıçağı çıkararak komşusu İ.A.’yı bıçakladı. İ.A. aldığı darbe sonrasında yere yığıldı. Kavga seslerini duyup paniğe kapılan mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı.

Hastaneye götürülen İ.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, E.E.’yi kısa bir süre içinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, yapılan sorgulama işlemleri için emniyete götürüldü. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak bir tahkikat başlattı.