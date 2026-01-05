Aksaray’da Mandıra Çöktü: Çok Sayıda Hayvan Telef Oldu

Olay, Aksaray iline bağlı Yeşiltepe beldesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, hayvan yetiştiriciliği ile uğraşan Mehmet Gündüz (55) isimli üreticinin Zafer Mahallesi’nde bulunan mandırası, yoğun yağmurlar ve kar yağışları sonucu çatısında su birikmesi nedeniyle çöktü. Yaklaşık 80 küçükbaş hayvanın bulunduğu mandırada, ilk belirlemelere göre 20 civarında hayvan göçük altında kalarak telef oldu.

MANDIRA ÇÖKTÜ

Mandıranın çökmüş olduğunu fark eden üretici, kendi imkanları ile hayvanları kurtarma çalışmasına girişti. Bu sırada komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AFAD ekipleri ve beldeye ait iş makineleri, kurtarma çalışmalarını başlattı. Kurtarma çalışmaları şu anda devam ediyor.