Aksaray’da Mandıra Çöktü: Çok Sayıda Hayvan Telef Oldu

aksaray-da-mandira-coktu-cok-sayida-hayvan-telef-oldu

Olay, Aksaray iline bağlı Yeşiltepe beldesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, hayvan yetiştiriciliği ile uğraşan Mehmet Gündüz (55) isimli üreticinin Zafer Mahallesi’nde bulunan mandırası, yoğun yağmurlar ve kar yağışları sonucu çatısında su birikmesi nedeniyle çöktü. Yaklaşık 80 küçükbaş hayvanın bulunduğu mandırada, ilk belirlemelere göre 20 civarında hayvan göçük altında kalarak telef oldu.

MANDIRA ÇÖKTÜ

Mandıranın çökmüş olduğunu fark eden üretici, kendi imkanları ile hayvanları kurtarma çalışmasına girişti. Bu sırada komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AFAD ekipleri ve beldeye ait iş makineleri, kurtarma çalışmalarını başlattı. Kurtarma çalışmaları şu anda devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Hurdacıların Kaçırdığı 250 Bin TL’lik Malzeme Ele Geçirildi

Kayseri'de 250 bin TL'lik hurda çalan iki hırsız, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarıyla belgelendi.
Gündem

Tokat’ta Evde Yangın 50 Çuval Fındığı Kül Etti

Erbaa'da elektrik kaçağından kaynaklandığı öne sürülen yangında bir ev ve yaklaşık 3 ton fındık yandı. Yangın, büyük zarara yol açtı.
Gündem

İnegöl’de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı; kaza sonucunda aralarında bir çocuğun da bulunduğu üç kişi yaralandı.
Gündem

Isparta’da Kamyonet ve Mikser Çarpıştı: 1 Yaralı

Isparta'da meydana gelen bir trafik kazasında kamyonetle mikser çarpıştı. Kazada sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Bursa’da Kayınbirader Eniştesi Tarafından Vuruldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada enişte, kayınbiraderini tabancayla bacağından yaraladı. Enişte ise darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.