İran’da Askeri Operasyonlar Devam Ederken Pezeşkiyan Açıklama Yaptı

ABD VE İSRAİL’DEN ORTAK ASKERİ OPERASYON

ABD ve İsrail güçleri, İran’ın başkenti Tahran dahil olmak üzere çeşitli bölgelere yönelik ortak askeri harekât başlattı. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yapılan saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından, anayasal süreç gereği geçici liderlik konseyine Anayasayı Koruyucular Konseyi ve Uzmanlar Meclisi üyesi din adamı Ayetullah Ali Rıza Arafi atandı.

GEÇİCİ YETKİLER BELİRLENDİ

Yeni lider seçilene kadar Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei ve Arafi’nin Veliyy-i Fakih pozisyonunun görevlerini geçici olarak birlikte üstleneceği açıklandı. Orta Doğu’daki devam eden gerginlik ortamında Pezeşkiyan, bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

“ÜLKE GENELİNDE FAALİYETLER DEVAM EDİYOR”

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yaptığı açıklamada, “Ülke durma noktasına gelmedi. Mevcut faaliyetler ülke genelinde sürüyor.” ifadesini kullandı. Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD-İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırılarının ardından yaşanan gelişmeleri valilerle doğrudan temas halinde takip ettiğini belirtti.

“ULUSAL BİRLİK VE BERABERLİK EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ”

Pezeşkiyan, “Şartlar özel olsa da ülke durma noktasına gelmedi. Mevcut faaliyetler ülke genelinde sürüyor. Gerekli yetkilerin illere devredilmesiyle kararlar hızlı bir şekilde ve yerel şartlara uygun olarak alınıyor. Ulusal birlik ve beraberlik en büyük gücümüzdür.” şeklinde konuştu.