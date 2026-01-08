Aksaray’da Rüzgarın Uçurduğu Çatı Kadını Hayatından Etti

Olay, Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Yaprakhisar köyünde meydana geldi. Alınan verilere göre, akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar Aksaray genelinde hissedilirken, Yaprakhisar köyünde bir restoranın çatısı uçtu. Uçan çatı, restoran sahibi Meral Tezer’in (60) kafasına düştü.

RESTORAN ÇALIŞANLARI HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Çatının altında kalan kadını gören restoran çalışanları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kadını ambulansa alarak Güzelyurt İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak incelemeler devam ediyor.