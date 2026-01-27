Aksaray’da Şarampole Düşen Otomobilde Üç Yaralı

aksaray-da-sarampole-dusen-otomobilde-uc-yarali

KAZA, ŞARAMPOLE DÜŞEN BMW’YE YARALILAR KATTI

Kaza, Aksaray-Ankara karayolu Ortaköy ilçesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara yönünden Aksaray istikametine seyir halindeki Rıza E. (22) yönetimindeki yabancı plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole uçtu.

ANADOLU YOLUNA HAREKETLİ ANLAR İÇİN CİDDİ MÜDAHALE

Kazanın ardından araçta bulunan sürücü, eşi Zeynep G.E. (21) ve babası Ramazan E. (45) yaralanarak yardım talebinde bulundu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine iletti. İhbar üzerine çok geçmeden olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarma ekipleri ise kaza ile ilgili incelemelerini başlattı.

