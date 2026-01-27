Ordu’da Evini Ateşe Veren Şahıs Kiraz Ağacında Bulundu

Olay, ilçedeki Pelitliyatak Mahallesi’nde gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, 67 yaşındaki 4 çocuk babası Selahattin Ç., bir bunalım süreci sonrasında bulunduğu evi ateşe verdi.

YANGINDA İHBAR ÜZERİNE MÜDAHALE

Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası, olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi. Hızla olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederken aynı zamanda ev sahibini bulmak için de arama çalışmaları başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda Selahattin Ç., yanan evin yanında bulunan bir kiraz ağacında asılı olarak bulundu. İlk tespitlere göre intihar şüphesi taşıyan şahsın cesedi, olay yerinde Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemelerin ardından, otopsi için Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.