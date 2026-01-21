Aksaray’da Takla Atan Araçta 3 Yaralı

aksaray-da-takla-atan-aracta-3-yarali

KAZA Aksaray’ın Eskil İlçesinde Meydana Geldi

Kaza, Aksaray’a bağlı Eskil ilçesi ile Kaputaş Yaylası arasında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Kaputaş Yaylası yönüne giden Hasan Hüseyin Ç. (33) yönetimindeki 68 ABC 803 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi dolayısıyla kontrolden çıkarak şarampole takla attı.

ŞARAMPOLDE TAKLA ATAN ARAÇTA YARALILAR VAR

Kaza sonucunda sürücü ile otomobilde bulunan eşi Bergen Ç. ve kızı Ecrin Ç. yaralandı. Kaza anını gören diğer sürücüler durumu acil yardım merkezine bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine sevk edildikleri öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

