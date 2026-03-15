Dijital Dönüşüm Tarımda Stratejik Hedef Olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl tarım sektöründe ‘dijital dönüşümü’ stratejik bir öncelik olarak belirlemiş durumda. Bakanlık, üretimden hayvancılığa, sulamadan ilaçlamaya kadar geniş bir yelpazede ileri teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırmayı planlıyor.

YAPAY ZEKA İLE DİJİTALLEŞME HIZ KAZANIYOR

Teknolojideki hızlı ilerlemeler, tarım alanına da yansıyarak, otonom tarım araçları, hassas toprak işleme ve ekim makineleri, robotik uygulamalar, akıllı sulama sistemleri, bilgisayar destekli hayvancılık çözümleri ve yapay zeka tabanlı su ürünleri uygulamaları gibi unsurları öne çıkarıyor. Akıllı sulama ile topraksız ve dikey tarım sistemleri de bu dönüşüm sürecinin önemli parçalarını oluşturuyor. Yapay zeka destekli uygulamaların yaygınlaşmasıyla birlikte, bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri alanlarındaki dijitalleşme ivme kazanıyor.

TÜRKİYE’NİN DİJİTAL TOPRAK HARİTASI HAZIRLANACAK

Bu bağlamda, Bakanlık, bu yıl ilk kez Türkiye’nin Dijital Toprak Haritası’nı hazırlamayı hedefliyor. Bu harita, illerin arazi kullanım planlamalarının yanı sıra tarımsal üretim stratejilerinin belirlenmesinde güncel ve güvenilir bir veri kaynağı olarak hizmet verecek.

TARIMIN, YÜKSEK TEKNOLOJİLİ BİR SEKTÖRE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HEDEFLENİYOR

Ayrıca, tarımda veri temelli karar alma süreçlerini güçlendirmek amacıyla yeni bir Araştırma Merkezi kuruldu. Bu merkez, tarımın yalnızca geleneksel bir alan olmaktan çıkarak veri odaklı ve yüksek teknolojili bir sektöre dönüşmesini hedefliyor.

YAPAY ZEKAYLA İLERİ GİDEN TARIM VAR

Üretim süreçlerinde teknolojinin etkin olarak kullanılmasını yönlendirecek Yapay Zeka Strateji Belgesi’nin yıl içerisinde kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor. Belge aracılığıyla geleneksel tarım yöntemlerinin modern teknoloji ile optimize edilip, ‘akıllı tarım’ ekosisteminin oluşturulması amaçlanıyor.

TARIMDA, AR-GE ÇALIŞMALARI HIZ KAZANIYOR

Türkiye’nin tarım teknolojileri alanında büyük bir potansiyeli bulunmakta. Kamu, üniversiteler, araştırma merkezleri ve özel sektör iş birliğiyle yürütülen AR-GE çalışmaları son dönemde hız kazanıyor. Bakanlık, uydu teknolojileri kullanarak tarımsal faaliyetleri ve doğal kaynakları sürekli izliyor ve ekili alanların haritalandırılmasını sağlıyor.

İLERİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMIYLA VERİM ARTIRILIYOR

Yenilenebilir enerji kullanımını teşvik eden projelerle birlikte, otonom araçlar ve ileri sulama teknikleri destekleniyor. Üretim süreçlerinde sulama, yetiştirme, hasat, gübreleme, depolama ve ilaçlama gibi alanlarda ileri teknolojilerin kullanımı ile verimlilik artırılıyor.

YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA AKILLI TARIM SİSTEMLERİ GELİŞTİRİLİYOR

Bu çalışmalar, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülürken, yerli ve milli imkanlarla akıllı tarım sistemleri geliştiriliyor. Araştırma enstitülerinde yürütülen projelerden elde edilen veriler, merkezi bir sistemde toplanıyor.

FARKLI VERİ KAYNAKLARI ANALİZ EDİLİYOR

Uydu görüntüleri, sensör verileri, saha çalışmaları ve deney sonuçları gibi farklı veri kaynakları entegre edilerek analiz ediliyor. Yapay Zeka ve Tarım Teknolojileri Araştırma Merkezi aracılığıyla bu veriler, yalnızca raporlanmakla kalmayıp, üreticilere, karar vericilere ve sektöre somut öneriler olarak sunuluyor.

ÇEVRESEL RİSKLER DAHA ETKİN ŞEKİLDE YÖNETİLİYOR

Bu bütüncül yaklaşım sayesinde bitkisel üretimde verim artışı sağlanırken, hayvancılıkta kaynak kullanımı optimize ediliyor ve su ürünleri yetiştiriciliğinde çevresel riskler yönetiliyor. Aynı zamanda toprak, su ve biyolojik kaynakların korunması destekleniyor, üreticilerin değişen iklim koşullarına daha hızlı uyum sağlaması için katkı sunuluyor. Böylece gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve doğal kaynakların gelecek nesillere sürdürülebilir biçimde aktarılması hedefleniyor.