İstanbul Barajlarının Doluluk Oranı Yüzde 30,25’e Ulaştı

istanbul-barajlarinin-doluluk-orani-yuzde-30-25-e-ulasti

İstanbul’daki baraj doluluk oranları artış gösteriyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, 7 Aralık’ta %17,12 seviyelerine kadar inen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların etkisiyle yükselmeye devam ediyor. Yılbaşından bu yana kaydedilen 145,1 milimetre yağışla, barajların doluluk oranı bir ayda %11,48 artarak, güncel verilere göre %30,25 seviyesine ulaştı.

2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ’nin güncel verilerine göre 2 Şubat itibarıyla, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle şekillendi: Alibey Barajı %24,63, Büyükçekmece Barajı %21,16, Darlık Barajı %49,19, Elmalı Barajı %84,93, Istrancalar Barajı %56,78, Kazandere Barajı %7,13, Pabuçdere Barajı %9,23, Sazlıdere Barajı %17,78, Terkos Barajı %18,24 ve Ömerli Barajı %44,28 olarak kaydedildi. Kente su sağlayan baraj ve göletlerin toplam biriktirme hacmi 868 milyon 683 bin metreküp iken, mevcut su miktarı 262,55 milyon metreküp düzeyinde.

GEÇMİŞLE KARŞILAŞTIRMA

İSKİ istatistiklerine göre, 2 Şubat tarihli baraj doluluk oranları yıllara göre şöyle gerçekleşti: 2016 yılında %75,82, 2017 yılında %84,84, 2018 yılında %73,60, 2019 yılında %90,04, 2020 yılında %57,23, 2021 yılında %42,63, 2022 yılında %56,13, 2023 yılında %28,90, 2024 yılında %71,81 ve 2025 yılında %52,80 olarak belirlendi. Barajlardaki doluluk oranındaki artışa rağmen, bu oran son 10 yılın aynı dönemine göre en düşük ikinci seviye olarak kaydedildi.

