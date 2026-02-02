Barış Murat Yağcı Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, aralarında bazı ünlü isimlerin de bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararları alındı. İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova’da icra edilen operasyonlar sonucunda 11 kişi gözaltına alındı. Bu şahıslar, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği verme işlemleri gerçekleştirilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SURVİVOR YARIŞMACISI YURDA DÖNDÜ

Gözaltı kararıyla gündeme gelen Barış Murat Yağcı, yurt dışında bulunan bir isim olarak gözaltına alınamadığı sürecin ardından, dün gece Türkiye’ye döndü. İstanbul Havalimanı’nda işlemleri gerçekleştirilerek gözaltına alınan Yağcı’nın, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edileceği bilgisi edinildi.

OYLAMADA YER ALMADI

Diğer yandan, hakkında yakalama kararı verilen Barış Murat Yağcı, oylamada yer almadı ve diskalifiye edilip edilmediği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik sürdürdüğü uyuşturucu soruşturmasında, 8 Ekim 2025 tarihinden beri birçok operasyon gerçekleştirildi. Müzisyenler, menajerler ve iş insanları dahil olmak üzere bilinirliği yüksek birçok isim, ifade vermek ve uyuşturucu testi için kan ve saç örneği verdiler. 8 Ekim’de başlayan süreçte, 19 ünlü kişi ifadeye çağrıldı. Uyuşturucu kullanıldığı tespit edilen 7 kişi, cezanın ertelenmesi şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma neticesinde 4 ay içinde gözaltına alınan 200’ün üzerinde şüpheliden 99’u tutuklandı ve itirafçı konumundaki 33 kişinin sağladığı bilgilerle soruşturma daha da derinleşti.

UYUŞTURUCU NAKLİ GÜNDEMDE

Uyuşturucu soruşturması kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda, eski bir medya yöneticisinin de aralarında bulunduğu itirafçılardan ve 30’a yakın torbacıdan edinilen beyanlarla, uyuşturucu ticaretine yönelik kriptolar ve baronlar listesine ulaşıldı. Soruşturmanın yürüten savcılık, 7 Ocak’ta yapılan operasyonla, Türkiye’nin önde gelen uyuşturucu baronlarından birine ait 10 ton kokainin Kanarya Adaları açıklarında İspanyol polisiyle gerçekleştirilen ortak bir operasyonla ele geçirildiğini belirtti.

SON OPERASYONDA 11 ÜNLÜ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu operasyonlarının 14. aşamasında, komedyen, rapçi ve sosyal medya fenomenleri dahil olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı. Bu isimler arasında komedyen Hasan Can Kaya, “Reymen” lakaplı Yusuf Aktaş, rapçi Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, sosyal medya ünlüleri Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla yer aldı. Aynı kapsamda, Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ve Nisa Bölükbaşı’nın da yurt dışında bulunduğu tespit edilerek bu dokuz kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.