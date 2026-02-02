Beşiktaş, Emmanuel Agbadou İçin Son Hamlesini Yapıyor

Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna katmayı planladığı Wolverhampton’ın stoperi Emmanuel Agbadou için yeniden harekete geçti.

GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI

Siyah-beyazlıların, geçtiğimiz günlerde görüşmelerin durma aşamasına gelmesinin ardından İngiliz kulübü ile tekrar irtibat kurduğu öne sürüldü. Yapılan bilgilere göre; Beşiktaş, Agbadou ile 4.5 yıllık bir anlaşma sağladı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın, Fildişi Sahilli stoperin transferini akşam saatlerine kadar sonlandırmak istediği ve Wolverhampton ile ödeme detaylarının görüşülmekte olduğu ifade edildi.

TRANSFERBEDELİ ANLAŞMASI YAPILDI

Fransız L’Equipe gazetesinden Loic Tanzi’nin aktardığı bilgilere göre; Wolverhampton, 18 milyon euroluk bir bonservis bedeli karşılığında Agbadou’nun transferine onay verdi. 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon oynadığı 17 maçta toplam 1284 dakika sahada bulunurken, 2 asist kaydetti.