Dış Ticaret Verileri Açıklandı: Ocak İhracatında Düşüş Var

TİCARET BAKANI, OCAK AYI DIŞ TİCARET VERİLERİNİ AÇIKLADI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocak ayına ait dış ticaret rakamlarını kamuoyuna duyurdu. Ocak ayında yapılan ihracat, takvim etkisinin de etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 oranında bir azalma göstererek 20,3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bakan Bolat, yıllıklandırılmış ihracatın ise yüzde 3,7 artışla 272,5 milyar dolara yükseldiğini ifade etti. “Ocak ayında 20 milyar 328 milyon dolar değerinde mal ihracatı gerçekleştirdik. Bu, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,29’luk bir düşüş anlamına geliyor” şeklinde bilgi verdi.

Dış ticaret açığı yüzde 11,2 artış gösterdi

Bakan Bolat, ocak ayında ithalatın 28,7 milyar dolara ulaştığını belirtti ve “İthalatta ne artış ne de azalış gözlemlendi. Dış ticaret açığı ise yüzde 11,2’lik bir artışla 8,4 milyar dolara çıktı” açıklamasında bulundu. Ayrıca, ocak ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının yaklaşık yüzde 71 olduğunu aktararak, yıllıklandırılmış dış ticaret açığının 92,9 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Hizmet ihracatındaki olumlu gelişmeler devam ediyor

Bakan Bolat, hizmet ihracatındaki artış trendine de vurgu yaparak, “Hizmet ihracatımız ocak ayında yüzde 5,5 artışla 8,5 milyar dolar olarak gerçekleşti” dedi. Bolat, küresel ekonomik koşullara karşın ihracatın yıllık bazda artış göstermesinin Türkiye’nin dış ticaretindeki dayanıklılığı ortaya koyduğunu dile getirdi.

