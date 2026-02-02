Kuvvetli Yağışlar İstanbul’u Etkisi Altına Aldı

kuvvetli-yagislar-istanbul-u-etkisi-altina-aldi

İSTANBUL’DA ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR ETKİLİ OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi AKOM’un değerlendirmelerine göre, Orta Akdeniz ve Balkanlar’dan gelen sistemlerin birleşimiyle İstanbul genelinde şiddetli yağışlar yaşandı. Geçtiğimiz akşamdan itibaren yapılan ölçüm sonuçlarına göre, şehrin çeşitli bölgelerinde metrekareye 11 ila 21 kilogram arasında yağış düştü.

BARAJLARDA DOLULUK ORANI ARTIYOR

Barajlardaki doluluk oranı, 1 Ocak’ta yüzde 18 iken, gün itibarıyla bu oran yüzde 30 seviyelerine çıkmış durumda. Yağışların ilerleyen saatlerde fırtınayla birlikte etkisini daha da artıracağı öngörülüyor.

BATI İLÇELERİNDE KAR BEKLENİYOR

Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir gibi batı ilçelerinde ise kar yağışı bekleniyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul Barajlarının Doluluk Oranı Yüzde 30,25’e Ulaştı

İstanbul'un su kaynaklarını besleyen barajların doluluk oranı, son yağmurlar sonrası yüzde 30,25 seviyesine yükseldi.
Gündem

Barış Murat Yağcı Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alındı

Oyuncu Barış Murat Yağcı, bir uyuşturucu soruşturması nedeniyle gözaltına alındı. Olay, medyada geniş yankı buldu.
Gündem

TOKİ Kura Sonuçları İçin Tarih Belli Oldu

TOKİ, 500 bin konut için kura çekimlerini sürdürüyor. Ocak ayının ardından, İstanbul, Ankara ve İzmir'in Şubat takvimleri merak ediliyor. Kura tarihlerine ve sonuç sorgulama bilgilerine ulaşmak mümkün.
Gündem

AKUT’ta Yeni Yönetim Dönemi Başladı Serhat Akbel Başkan Seçildi

Türkiye'nin ilk arama kurtarma sivil toplum kuruluşu AKUT, Olağanüstü Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Yeni Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Serhat Akbel seçildi.
Gündem

Mplus Türkiye 2030 Karbon Nötr Hedefini Destekliyor

Mplus Türkiye, 2030'a kadar karbon nötr olmayı hedefliyor ve bu amaca ulaşmak için 2026'da "Mplus Ormanı" projesini hayata geçirecek.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.