Kuvvetli Yağışlar İstanbul’u Etkisi Altına Aldı

İSTANBUL’DA ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR ETKİLİ OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi AKOM’un değerlendirmelerine göre, Orta Akdeniz ve Balkanlar’dan gelen sistemlerin birleşimiyle İstanbul genelinde şiddetli yağışlar yaşandı. Geçtiğimiz akşamdan itibaren yapılan ölçüm sonuçlarına göre, şehrin çeşitli bölgelerinde metrekareye 11 ila 21 kilogram arasında yağış düştü.

BARAJLARDA DOLULUK ORANI ARTIYOR

Barajlardaki doluluk oranı, 1 Ocak’ta yüzde 18 iken, gün itibarıyla bu oran yüzde 30 seviyelerine çıkmış durumda. Yağışların ilerleyen saatlerde fırtınayla birlikte etkisini daha da artıracağı öngörülüyor.

BATI İLÇELERİNDE KAR BEKLENİYOR

Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir gibi batı ilçelerinde ise kar yağışı bekleniyor.