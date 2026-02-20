Gazze’ye Asker Gönderecek Ülkeler Belirlendi

Gazze’de kalıcı barışın sağlanması ve bölgenin yeniden inşası amacıyla oluşturulan Gazze Barış Kurulu, ABD’nin başkentinde ilk resmi zirvesini gerçekleştirdi. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu kurucu üyelerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, bölgedeki güvenliği sağlayacak olan Uluslararası İstikrar Gücü’nün (ISF) yol haritası netleşti.

GAZZE’YE ASKER GÖNDERECEK ÜLKELER AÇIKLANDI

Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) Komutanı Tümgeneral Jasper Jeffers, toplantıda yaptığı açıklamada Gazze’ye askeri birlik gönderecek ilk ülkeleri duyurdu: Endonezya, Fas, Kazakistan, Kosova, Arnavutluk. Mısır ve Ürdün ise askeri birliklerin yanı sıra, bölgede asayişi sağlayacak yeni bir polis gücünün eğitimi ve organizasyonu için destek vereceklerini bildirdi.

İLK GÖREV REFHA KENTİNDE

Tümgeneral Jeffers, ISF birliklerinin ilk etapta Gazze’nin güneyinde bulunan Refah kentine konuşlanacağını belirtti. Plan dahilinde, uzun vadede Gazze genelinde 20 bin ISF askerinin görev alacağı ve yerel güvenliğin sağlanması amacıyla 12 bin kişilik bir polis gücünün eğitileceği ifade edildi. Kontrol bölgeleri Refah’tan başlayarak kademeli olarak kuzeye doğru genişleyecek. Gazze Yüksek Temsilcisi, toplantıda Gazze halkının yeni düzene olan ilgisine vurgu yaptı. Yüksek Temsilci, yeni kurulan geçici Filistin polis teşkilatı için işe alım sürecinin başladığını ve bu süreçte ilk birkaç saat içinde 2 bin Gazzeli gencin başvurduğunu açıkladı.

HIZLI GELİŞMELER BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı ve Müslüman liderlerle, Trump’ın Eylül 2025’te yaptığı görüşmenin ardından sürecin hızlandığı bildirildi. 17 Kasım 2025’te BM Güvenlik Konseyi, 2803 sayılı kararıyla Trump’ın Barış Planı’nı kabul etti. 14 Ocak 2026’da Gazze’yi yönetecek 15 kişilik Filistinli Teknokrat Komitesi kuruldu. 22 Ocak 2026’da Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin adına Barış Kurulu Şartı’nı imzaladı. 19 Şubat 2026’da Washington’da ilk resmi kurul toplantısı düzenlendi. Bu zirve esnasında, ABD Başkanı, Barış Kurulu üyesi ülkelerin Gazze’nin yeniden inşası için 5 milyar dolardan fazla bağış taahhüdünde bulunduğunu da bildirdi.