Al Nassr, Otavio’yu transfer ediyor!

CRISTIANO RONALDO’NUN YENİ DÜZENİ

Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımı ile sözleşmesini uzatan Cristiano Ronaldo, kulüp yönetiminin belirlediği şartlar doğrultusunda istediği yapıya kavuşuyor. Al Nassr, takımın başına Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Jorge Jesus’u getirerek, Ronaldo’nun hücumdaki partnerlerini de önemli ölçüde değiştirmeye başladı.

AYRILIKLAR DEVAM EDİYOR

Al Nassr, takıma Joao Felix ve Kingsley Coman gibi önemli isimleri dahil ederken, Fenerbahçe’ye transfer olan Anderson Talisca ve Jhon Duran’ın yanı sıra bir başka yıldız oyuncusuyla daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

OTAVIO’NUN DURUMU

Geçtiğimiz sezon Porto’dan transfer edilen Portekizli oyuncu Otavio, kulüpteki süresinde kendisine yapılan yatırımın karşılığını veremedi. Al Nassr, Otavio’ya gelecek tekliflere açık olduğunu oyuncuya bildirirken, sürpriz tekliflerin de kapıda olduğu belirtildi.

SÜRPRİZ TALEPLER

Fabrizio Romano’nun haberine göre; Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Diraiyah FC, Al Nassr forması giyen Portekizli yıldız Otavio’yu transfer listesine aldı. Bu gelişme, Al Nassr’ın oyuncu kadrosunda yapılan değişikliklerin bir parçası olarak öne çıkıyor.