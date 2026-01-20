Alaca’da Çatıda Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Alaca ilçesinde, Ankara Caddesi’ndeki bir binanın çatısında uzun süre kalmış olan bir kedi, meraklı vatandaşların dikkatini çekti. Bu durum üzerine vatandaşlar, Alaca Belediyesi’nin itfaiye birimine haber verdi.

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİLER

İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla kediye ulaştı ve dikkatli bir çalışma gerçekleştirdi. Kediyi güvenli bir şekilde bulunduğu yerden indiren ekipler, hayvanın sağlığına önem verdi.

KONTROLLERİN ARDINDAN DOĞAN ALANINA SALINDI

Kurtarılan kedi, veteriner hekimler tarafından yapılan sağlık kontrollerinin ardından sağlıklı olduğunun tespit edilmesiyle yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.