Kastamonu’da Hafif Ticari Araç Şarampole Uçtu

KAZA, ARAÇ İLÇESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Kaza, Araç ilçesinde Kastamonu-Karabük karayolunun Akgeçit köyü yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Yaşar Karaca (70) yönetimindeki 34 YS 2513 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

ŞARAMPOLDAN ALT GEÇİDE DÜŞTÜ

Aracın alt geçide düşmesi sonucu, sürücü sıkıştı. Olayı haber alan ilgili sağlık ve trafik ekipleri hemen bölgeye intikal etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi.