Ayvalık’ta Su Pompası Deliğinde Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

ayvalik-ta-su-pompasi-deliginde-mahsur-kalan-kedi-kurtarildi

AYVALIK’TA KEDİ KURTARMA OPERASYONU

Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’nde bir kedinin su pompası deliğinde mahsur kaldığı hakkında alınan ihbar sonrasında, ilgili grup hemen harekete geçti.

SU POMPASI DELİĞİNE DÜŞEN KEDİ

10 santimetre çapında ve 18 metre derinlikte bulunan kuyu sondaj pompası deliğine düşen yavru kedi, kurtarılabilmesi amacıyla ekipler tarafından gelişmiş kamera sistemleri kullanılarak detaylı bir incelemeye alındı. İki saat süren bir çabanın ardından, yavru kedinin delikten çıkarılması başarıyla gerçekleştirildi.

SALIH KEDİ VETERİNERİ GÖRÜYOR

Günlerce aç ve susuz kalan yavru kedi, kurtarma ekipleri tarafından veterinere teslim edilerek tedavi sürecine alındı. Hayata döndürülen kedi, yeni bir başlangıç için umut ışığı oldu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

