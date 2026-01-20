İnegöl’de Çevreyi Kirletenlere 13 Bin TL Ceza

İNEGÖL’DE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE İZİN VERİLMİYOR

İnegöl’e bağlı Hamzabey Mahallesi’nde bulunan Boğazköy Baraj sahasında, kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çevre kirliliği dikkat çekti. Kamyonetle bölgeye getirilen moloz dolu çuvallar ve atık mobilyaların baraj sahasına bırakılması, olayın saklandığı noktanın gizliliğine rağmen kayıtlara geçti.

ÇEVRE KATLİAMINA KARŞI HAREKET

İnegöl Belediyesi’nin İzleme Değerlendirme Merkezi kameraları tarafından tespit edilen şahıslar, duyarsız davranışları nedeniyle yerel yönetim tarafından belirlenmiş cezai yaptırımla karşılaştı. Bu kişilere toplamda 13 bin 705 TL ceza kesildi. Öte yandan, kirletilen alanın temizliği İnegöl Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilerek çevrenin sağlığına yeniden kavuşması sağlandı.

VATANDAŞLARA UYARI

Zabıta Müdürlüğü, şehrin 7/24 gözlem altında olduğunun altını çizerek, vatandaşlara bu tür çevre kirliliğine yol açacak eylemlerden kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu. Doğanın korunması amacıyla herkesin duyarlı olması gerektiği vurgulandı.