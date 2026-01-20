Muğla Merkezli Organize Suç Örgütüne Operasyon: 11 Gözaltı

mugla-merkezli-organize-suc-orgutune-operasyon-11-gozalti

Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat ve Kaçakçılık ile Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki suç organizasyonlarına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi.

CESET PERYODU BAŞLIYOR

Edinilen bilgilere göre, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde sürdürülen soruşturma çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından harekete geçildi. Emniyet güçleri, Muğla’nın Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Datça ve Bodrum ilçeleri ile İstanbul, Ankara, Mardin ve Hatay illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

ORGANİZE SUÇUN KÖKÜ KAZINIYOR

Yapılan baskınlar sonucu “Daltonlar” ve “Casperlar” olarak bilinen suç örgütüne mensup 11 şüpheli olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

