Alkollü Sürücünün Sürücü Olduğunu Polis Hatırlattı

Kaza, Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi JAKEM Komutanlığı önünde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, alkollü olduğu belirlenen Ahmet Ö. yönetimindeki 50 SA 935 plakalı kamyonet, hatalı bir şekilde sollama yaparak önünde ilerleyen Hülya S. tarafından kullanılan 38 NC 309 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, kaldırıma geçip bir duvara çarparak devrildi.

YARALILAR İÇİN HIZLA SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü ve araçta bulunan iki kişi ile otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Olayı öğrenen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri derhal kaza yerine intikal etti. Yaralıların, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

SÜRÜCÜ KENDİSİ OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Öte yandan, kamyonet sürücüsü başlangıçta kendisinin sürücü olmadığını iddia etti. Ancak, polis ekiplerinin “Sürücü senmişsin, ben hatırlatayım” demesi üzerine, sürücü bu durumu kabul etti. Alkollü olduğu öğrenilen sürücünün yaralı olmasına rağmen ambulansa binmekte isteksiz davrandığı ifade edildi.