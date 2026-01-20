Alkollü Sürücünün Sürücü Olduğunu Polis Hatırlattı

alkollu-surucunun-surucu-oldugunu-polis-hatirlatti

Kaza, Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi JAKEM Komutanlığı önünde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, alkollü olduğu belirlenen Ahmet Ö. yönetimindeki 50 SA 935 plakalı kamyonet, hatalı bir şekilde sollama yaparak önünde ilerleyen Hülya S. tarafından kullanılan 38 NC 309 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, kaldırıma geçip bir duvara çarparak devrildi.

YARALILAR İÇİN HIZLA SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü ve araçta bulunan iki kişi ile otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Olayı öğrenen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri derhal kaza yerine intikal etti. Yaralıların, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

SÜRÜCÜ KENDİSİ OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Öte yandan, kamyonet sürücüsü başlangıçta kendisinin sürücü olmadığını iddia etti. Ancak, polis ekiplerinin “Sürücü senmişsin, ben hatırlatayım” demesi üzerine, sürücü bu durumu kabul etti. Alkollü olduğu öğrenilen sürücünün yaralı olmasına rağmen ambulansa binmekte isteksiz davrandığı ifade edildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İnegöl’de Çevreyi Kirletenlere 13 Bin TL Ceza

İnegöl'de moloz ve atık mobilyaları baraj bölgesine bırakan bir şahıs önceki gün tespit edilerek ağır bir ceza aldı. Toplam ceza 13 bin 705 TL olarak belirlendi.
Gündem

Ayvalık’ta Su Pompası Deliğinde Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Ayvalık'ta, su pompası deliğinde sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, kediyi güvenli bir şekilde kurtarmayı başardı.
Gündem

Muğla Merkezli Organize Suç Örgütüne Operasyon: 11 Gözaltı

Muğla merkezli dört ilde gerçekleştirilen operasyonlarda "Daltonlar" ve "Casperlar" adlı suç örgütüne mensup 11 kişi gözaltına alındı.
Gündem

Kastamonu’da Hafif Ticari Araç Şarampole Uçtu

Kastamonu'nun Araç ilçesinde hafif ticari aracın yoldan çıkarak alt geçide düşmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Gündem

Mardin’de Silahlı Kavga Anları Güvenlik Kamerasında Kaydedildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kavga anları cep telefonuyla kaydedildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.