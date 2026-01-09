Alanya’da Animasyoncuların Lojmanında Yangın Paniği

alanya-da-animasyoncularin-lojmaninda-yangin-panigi

Yangın, Alanya ilçesinde Kızlarpınarı Mahallesi Uğurlu Sokak’taki personel lojmanının 3. katında gerçekleşti. Alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrolden çıkmadan söndürdü.

DUMANDAN ETKİLENENLER OLDU

Yangın sebebiyle dumandan etkilenen 3 bireye sağlık ekipleri, olay yerindeki ambulanslarda ayakta müdahale gerçekleştirdi.

