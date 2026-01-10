Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Dış Politika Analizi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin dış politika gündemi ve uluslararası gelişmelere ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Bir röportajda, 2025 yılının yoğun diplomatik faaliyetlerle geçtiğini ve 2026’nın daha hareketli geçeceğini belirtti. Bakan Fidan, “2026’ya krizlerin gölgesinde giriyoruz” ifadesiyle yeni yılın başında bazı küresel krizlerin meydana geldiğine dikkat çekti. Yemen, Somaliland, İran, Venezuela ve Grönland’daki krizlerin ardı ardına yaşanmasının, geçmiş yılın kadim sorunlarının yeniden şekillendiğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti. “Bunların hepsinin arka arkaya gelmesi, yılın ilk başında bizi nelerin beklediğinin işaretidir.” değerlendirmesinde bulundu.

FİLİSTİN VE ATEŞKES SÜRECİ: İKİNCİ AŞAMAYA GEÇECEĞİZ

Bakan Fidan, Türkiye’nin enerji kaynaklarının büyük bir bölümünü yakın coğrafyadaki çatışmaları sona erdirmek için harcadığını vurguladı. Özellikle Gazze’deki duruma odaklanan Fidan, “Filistin meselesi bizim için çok önemli. Oradaki soykırım hem milletimizin vicdanında hem de devletimizin stratejik zihninde kanayan bir yaraydı. Bunu durdurmak için elimizden geleni yaptık.” dedi. 2025 yılında önemli diplomatik girişimlerle nihayetinde bir ateşkese ulaşıldığına dikkat çeken Fidan, “Şimdi bunun ikinci aşamasına geçmek için çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VİZYONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortaya koyduğu “adil ve kalıcı barış” ilkesi çerçevesinde hareket ettiklerini kaydeden Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşı, Kafkaslar’daki durum ve Suriye meselesinde gerginliği azaltmak adına yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin milli güvenliğini doğrudan etkileyen Ege, Akdeniz ve sınır ötesi terörle mücadelenin de gündemdeki yerini koruduğunu ifade etti. Batı Balkanlar ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin de 2025 yılı içerisinde önemli başlıklar arasında olduğu vurgulandı.

TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKADA OLAĞANÜSTÜ PERFORMANSI

Küresel sistemin daha adil bir yapı kazanması için Birleşmiş Milletler (BM) reformu taleplerini her platformda dile getirdiklerini aktaran Fidan, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2025 yılı, diğer ülkelerin performansıyla kıyaslandığında, dış politikada olağanüstü bir yıl oldu.” dedi. Diplomasi alanında kaydedilen başarılara bağlı olarak yurt dışındaki yaptırımları kaldırarak, enerji anlaşmaları yapıldığını ve ihracatın artırıldığını ifade etti. “Dünyadaki ve bölgedeki diğer krizlerden az etkileniyorsunuz” değerlendirmesinde bulundu.

DEĞİŞEN PARAMETRELER VE BELİRSİZLİKLER

Fidan, uluslararası ilişkilerdeki kural setlerinin değiştiğini belirtirken, “Artık hiç kimse otomatik pilota bağlı değil. Amerika’nın mevcut sistemden çekilmesiyle birçok ülke, kendi politikalarını anlık kararlarla yönetmek zorunda.” dedi. Belirsizliğin arttığı bir dönemde olunduğunun altını çizen Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinin bu noktada daha da belirgin hale geldiğini söyledi. “Bunu iyi yönetmek ve gerçekçi araçlarla yürütmek gerekiyor.” diyerek ifadelerini sürdürdü.

DİPLOMATİK SÜREÇLER VE GÖRÜŞMELER

Fidan, Suriye’nin yakın tarihinden kaynaklı sorunlara da değinerek, “Bu bölgede sorunları çözecek olan bölge ülkelerinin bir araya gelmesi önemli.” şeklinde konuştu. Aynı zamanda, sürdürülen diplomatik süreçlerin sürekli devam ettiğini ifade ederek, “Diyalog yoluyla olması gereken yere gelinmelidir.” vurgusunda bulundu.

GAZZE BARIŞ PLANI VE İSRAİL DEĞERLENDİRMESİ

Gazze barış planının hayata geçirilmesi sürecinde Türkiye’nin görev almaya hazır olduğunu belirten Bakan Fidan, “Önemli olan, buradaki insanların daha fazla acı çekmemesi için çalışmalıyız.” dedi. Ayrıca, Gazze’nin yönetimi için gereken İslami ve uluslararası destek mekanizmalarının sıkı koordinasyon içerisinde çalıştığını da belirtti. “İsrail’in, bu anlaşmaya uyuyormuş gibi davranıp ek talepler getirmesi, süreci zorlaştırıyor.” dedi.

BİRLEŞİK GİZLİLİK, EVRENSEL İNSAN HAKLARI

Hükümetin, insan haklarını ve insanlık onurunu koruma konusundaki kararlılığının devam edeceğini aktaran Fidan, önümüzdeki günlerde yapılacak deklarasyonla birlikte Barış Gücü’nün gereken çalışmalara katılacağını müjdeledi. “Hepimizin ortak gayesi, bu bölgedeki huzuru sağlamak olacaktır.” diye ekledi.

Bakan Fidan, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerde üstleneceği görevler ve müzakerelerin arttığı bir döneme girdiklerini belirtti. 2026 yılı için umut ve kararlılıkla, hem Türkiye’nin hem de bölgenin refahı için çalışmaya devam edeceklerini duyurdu.