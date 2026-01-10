Kapalıçarşı Soruşturmasında 53 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul’da gerçekleşen operasyonun detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yönetiminde gerçekleştirilen “Kapalıçarşı” ve “Venüs” dosyaları çerçevesinde yapılan 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 70 şüphelinin adli işlemleri sona erdi. Savcılık, ifadelerinin alınmasının ardından şüphelilerden 53’ü için tutuklama kararı ve 17’si için adli kontrol talep etti. Sulh ceza hakimliği, 44 şüphelinin tutuklanmasına, 26 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Operasyonda terörizmin finansmanı ve aklama suçu üzerine yoğunlaşıldığı bildirildi. Açıklamada, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması” amacıyla gerçekleştirilen operasyonun detaylarına yer verildi. Süregelen çalışmalarda, Forex ve bilişim yöntemleriyle gerçekleştirilmiş dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler aracılığıyla yasal bankacılık sistemine dâhil edildiği ve sonrasında kripto şirketlerine gönderilerek yurtdışına çıkarıldığı tespit edildi.

Soruşturmanın seyrinde, 80 şüpheli için gözaltı talimatı verildiği, bu kapsamda İstanbul, Adana, Ankara, Bursa gibi birçok ilde operasyonlar düzenlendiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca, belirlenen paravan şirket sahipleri ve para aktarımında bulunan şüphelilerin, suç tarihinden itibaren elde ettikleri mal varlıkları bağlamında 28 araç, 41 gayrimenkul, 11 konut ve 8 iş yerinin el konulduğu belirtildi. Soruşturmanın, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının aydınlatılması amacıyla detaylı bir şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.