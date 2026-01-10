İskenderun’da Durdurulan Araçta Sahte Dolar Bulundu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde polis, şüphe üzerine durdurduğu bir araçta gerçekleştirdiği aramada sahte 1 milyon dolar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Araçta bulunan üç şahıs gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ DURUM

Alınan bilgilere göre, İskenderun’da uygulama yapan polis ekipleri, durdukları bir araca “dur” ihtarında bulundu. Durdurulan araçta yapılan aramada, 100 dolar banknotlar halinde tam 1 milyon dolar sahte paranın yanı sıra, bir ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait mühimmatlar ele geçirildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Araçta bulunan Ö.F.T., U.Ş. ve H.A. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “Parada Sahtecilik” suçlarından yasal işlem başlatıldığı belirtildi.