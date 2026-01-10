Site Aidatları Üzerinde Kontrol Mekanizması Kuruluyor

Site aidatlarının artışını düzenleyen, sınırlandırmalar içeren bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Söz konusu teklifle, 634 Sayılı Kanun çerçevesinde site yöneticilerinin belirlediği avans niteliğindeki aidat miktarını talep etme ve bu avans sona erdiğinde yeniden toplama yetkisine sahip olduğu ifade edilmekte. Ancak yöneticilerin belirledikleri avans miktarının herhangi bir sınırlama olmaksızın belirlenebilmesi, kamuoyunda bu durumun site yöneticilerine sınırsız yetki tanıdığı ve kat maliklerinin mağduriyetine neden olduğu şeklinde algılanmasına yol açtı.

KAT MALİKLERİ KURULU SÖZ HAKKINA SAHİP OLACAK

Belirlenen usuller doğrultusunda, yedi gün içinde itirazların gelmesi durumunda konunun kat malikleri genel kuruluna taşınmasına dair yeni düzenlemenin gündeme geldiği kaydedildi. Yapılan değişiklikle, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 37. maddesinde yer alan düzenleme ile birlikte, yöneticilerin toplayacağı avans miktarının kat malikleri kurulu tarafından onaylanması şartı getirilecek. Böylece yöneticilerin keyfi olarak aidat belirleme haklarının önüne geçilmesi hedefleniyor ve aidat artışı yetkisi kat malikleri kuruluna devredilecek.

KARAR YETER SAYISI DA YENİLENİYOR

Kanun teklifinde, malik sayısının fazla olduğu toplu yapılarda, yönetim planlarının değiştirilmesinde karşılaşılan zorluklar sebebiyle karar yeter sayısının beşte dörtten üçte ikiye düşürülmesi öngörülüyor.