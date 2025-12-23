Alanya’da Sahilde Kadın Cesedi Bulundu

Olay, Alanya’nın Kızlarpınarı Mahallesi Kleopatra Plajı’nda yaşandı. Sahilde bir kadın cesedi gören vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İhbar sonrasında olay yerine sağlık, polis, olay yeri inceleme ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı detaylı incelemelerde, üzerinde kimlik bulunmayan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Kadının arkadaşlarının verdiği bilgiler doğrultusunda, cesedin Endonezya uyruklu Komang Dwantari (31) olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmalara göre, Dwantari’nin vücudunda darp ya da kesici alet izine rastlanmadığı öğrenildi.