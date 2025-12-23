Nevşehir’de Silahlı Kavga: H.E. Ağır Yaralı

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Merkez Esentepe Mahallesi Tezcan Sokak’ta bir kavga meydana geldi. Bu olayda H.E. (44) ağır yaralanarak silahla vuruldu. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi.

CİNAYET GİRİŞİMİ ŞÜPHESİ

Ambulansta ilk müdahalesi gerçekleştirilen H.E., kendisini M.A. (27) isimli kişinin vurduğunu bildirdi. Olayın ardından, polis ekipleri şüpheli M.A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak kullanılan silah ve 2 adet bıçağın ise çevrede yapılan aramalarda yakın bir apartmanın bahçesinde bulunduğu ifade edildi. Ayrıca olay yerinde bulunan P.C. (29), H.A. (45) ve K.P. (25) isimli şahıslar, bilgi sahibi oldukları gerekçesiyle tespit edilerek gerekli işlemler için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.