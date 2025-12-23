Nevşehir’de Silahlı Kavga: H.E. Ağır Yaralı

nevsehir-de-silahli-kavga-h-e-agir-yarali

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Merkez Esentepe Mahallesi Tezcan Sokak’ta bir kavga meydana geldi. Bu olayda H.E. (44) ağır yaralanarak silahla vuruldu. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi.

CİNAYET GİRİŞİMİ ŞÜPHESİ

Ambulansta ilk müdahalesi gerçekleştirilen H.E., kendisini M.A. (27) isimli kişinin vurduğunu bildirdi. Olayın ardından, polis ekipleri şüpheli M.A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak kullanılan silah ve 2 adet bıçağın ise çevrede yapılan aramalarda yakın bir apartmanın bahçesinde bulunduğu ifade edildi. Ayrıca olay yerinde bulunan P.C. (29), H.A. (45) ve K.P. (25) isimli şahıslar, bilgi sahibi oldukları gerekçesiyle tespit edilerek gerekli işlemler için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Terörsüz Türkiye Komisyonu Çalışma Süresi Uzatıldı

'Terörsüz Türkiye' çerçevesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun faaliyet süresi iki ay daha uzatıldı.
Gündem

Daltonlar Suç Örgütü Davasında Mahkeme Kararı Açıklandı

Daltonlar suç örgütü davasında 362 sanığın yargılaması sonuçlandı. Mahkeme, örgüt liderlerine 12 kez müebbet hapis cezası verirken, diğer sanıklara çeşitli hapis cezaları uyguladı.
Gündem

TBMM Genel Kurulunda 11. Yargı Paketi Onaylandı

11. Yargı Paketi'ndeki infaz indirimiyle ilgili 27. madde, deprem suçlarının kapsam dışı bırakılmasıyla kabul edildi.
Gündem

Giorgia Meloni’den Yıl Sonu Açıklaması Geldi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yıl sonu konuşmasında 2023'ün zorlu geçtiğini vurguladı ve 2026'nın daha çetin geçeceğini belirterek endişeleri artırdı.
Gündem

Asrın İnşası: 455 Bin Konut Tamamlandı

Deprem bölgesindeki inşaat seferberliği, 455 bin konut ve iş yerinin tamamlanmasıyla sona erdi. Son teslim töreni ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da düzenlenecek.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.