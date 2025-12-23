Siverek’te Kaza: 30 Yaşındaki Anne Hayatını Kaybetti

siverek-te-kaza-30-yasindaki-anne-hayatini-kaybetti

KAZA ŞİRINKUYU MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Edinilen bilgilere göre, kaza Siverek-Diyarbakır Karayolu’nda, Şirinkuyu Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 47 NN 447 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan C.E. (30) adlı kadına çarptı.

GÖRGÜ TANIKLARI DURUMU İHBAR ETTİ

Kazayı görenlerin olayı bildirmenin ardından, bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemede, C.E.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaşamını yitiren 3 çocuk annesi C.E.’nin, 15 gün önce bir bebek dünyaya getirdiği öğrenildi. Bu trajik haber, genç annenin yakınlarını derin bir üzüntüye soktu.

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Olay yerindeki ilk incelemenin ardından, C.E.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

