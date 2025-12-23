Halk Otobüsü Şoförlerinden Örnek Dayanışma: Acil Yardım Sağlandı

DÜZCE ULAŞIM A.Ş. ŞOFÖRLERİNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Düzce Belediyesine ait Düzce Ulaşım A.Ş. ile hizmet veren halk otobüsü şoförleri, bir hafta arayla meydana gelen iki acil durumda yolcularını sağlık kurumlarına ulaştırarak örnek bir davranış sergiledi. İlk olay, 7 Aralık’ta yaşandı. Düşme nedeniyle yürümekte güçlük çeken bir genç kadını hastaneye götüren otobüs şoförü İzzet Aydın, güzergah dışına çıkarak Acil Servise ulaştırdı.

SORUMLULUK BİLİNCİ

Yaşanan olayı aktarırken, İzzet Aydın, şoförlük mesleğini 2013 yılından bu yana yürüttüğünü belirterek, “7 numaralı hatta çalışıyordum. Krempark’ın önünden üç kişi araca bindi. Bir tanesi ayağının üzerine basamıyordu. Geçmiş olsun dedim, hastaneye gitmek istedi. Harekat merkezine bildirerek güzergah dışına çıkacağımı ifade ettim ve hastayı hastaneye götürdüm. Araçta başka kimse yoktu. Acilin önüne kadar götürdüm, ardından güzergahıma devam ettim” şeklinde konuştu.

HIZLI MÜDAHALE

Bir diğer olay ise 12 Aralık Cuma günü meydana geldi. Araca binmesiyle fenalaşan bir yolcuyu fark eden otobüs şoförü Suat Atmaca, Hastane Caddesi’ndeki duraktan “U” dönüşü yaparak güzergah dışına çıktı. Hızla Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine yönelen Atmaca, kısa süre içerisinde Acil Servis önüne ulaştı ve yolcunun sağlık ekiplerine ulaşmasını sağladı.

VATANDAŞ SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Suat Atmaca, o gün 18 nolu hatta çalıştığını belirterek, “Durağa yanaştığımda iki genç benden kolanya istedi. Ne olduğunu sorduğumda arkadaşlarının rahatsızlandığını söylediler. Harekat merkezini arayarak rotamdan çıkıp U dönüşü yaptım. Vatandaşın sağlığı her şeyden önemlidir” dedi. Bu olaylar, Düzce Ulaşım A.Ş. şoförlerinin toplumsal sorumluluk bilinci ve sağlığa duyduğu katkıyı gözler önüne seriyor.

