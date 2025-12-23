Navigasyon Hatayı Fark Etmeden Tehlikeli Yola Girdi

Türkeli ilçesine bağlı Düz Köyü Merkez Mahallesi’nde 5 Mart 2025’te meydana gelen heyelan sonrası oluşan gölet, 9 ay geçmesine rağmen tehlike arz etmeye devam ediyor. Heyelan sonrası, Merkez ile Cayla mahallelerini bağlayan yol sularla kaplanarak ulaşım tamamen durmuştu.

YOLDA TEHLİKE BELİRGİN

Akşam saatlerinde yaşanan bir olayda, Onur Şentürk isimli bir sürücü, navigasyon uygulamasının yönlendirmesiyle daha önce trafiğe kapatılan bu yola girdi. Gece karanlığında yolun gölete dönüştüğünü fark edemeyen sürücü, son anda aracını durdurarak suya girmekten kurtuldu.

Can ya da mal kaybının yaşanmadığı bu olay, bölgede yeterli uyarı levhası ve yönlendirme bulunmamasının yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Aynı zamanda, kapalı yolların navigasyon sistemlerinde güncellenmemiş olması, sürücüler açısından ciddi risk yarattığını bir kez daha ortaya koydu.