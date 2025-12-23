Kayseri’de Çalıntı Araç Operasyonu: 21 Milyon TL Değerinde Ele Geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2025 yılı içerisinde Kayseri ve çevresindeki illerden doğal afet veya trafik kazası gibi durumlar sonrası ağır hasar gören araçların yerine, kanuni süreçlere aykırı olarak şase numaraları değiştirilmiş araçların trafiğe çıkartılması konusunda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda, pişman olunacak bir tablo ortaya çıkmış ve toplam değeri yaklaşık 21 milyon 200 bin TL olan 16 farklı marka ve model araç, çeşitli tarihlerde ele geçirilmiştir.

ARAÇLAR ÜZERİNDE İNCELEME YAPILDI

Ele geçirilen araçlar, Kayseri Kriminal Bölge Polis Laboratuvarı’nda detaylı bir incelemeye tabi tutuldu. İncelemelerin ardından, araçlar hakkında çenç raporu hazırlanarak, 37 şüpheli hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçlamasıyla yasal işlemler başlatıldı. Tespit edilen yasal sahiplerine ait araçlar iade edilirken, haciz ve yakalama kaydı bulunanlar otoparklara konuldu; gümrük kaçağı olduğu belirlenen araçlar ise Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edildi.

ÇALINTI MOTOSİKLETLER BULUNDU

Kayseri ve çevresindeki illerden çalınan motosikletlerin tespitine yönelik yürütülen çalışmalarda, toplam piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 150 bin TL olan 30 adet motosikletin, Mersin, Yozgat, Nevşehir, Adana, Şanlıurfa ve Kayseri’den çalındığı belirlendi. Yasal sahiplerine ulaşmak amacıyla teslim işlemleri başlatılırken, bu olaylarla bağlantılı şüpheliler hakkında da gerekli yasal işlemler gerçekleştirilmiştir.