Alanya’da SUV Araç ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

KAZA, MAHMUTLAR MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Kaza, Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi Çevre Yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Mersin istikametinden Antalya yönüne seyir eden E.C.U. yönetimindeki 27 BBT 853 plakalı Chery marka SUV araç, kavşaktan geçmeye çalışan H.K. idaresindeki 07 BGM 624 plakalı otomobil ile çarpıştı.

ÇARPISMA KAZA SONUCU YARALILAR VAR

Çarpışmanın etkisiyle SUV aracı kullanan D.A. ile diğer otomobilin sürücüsü H.K. ve yolcusu S.K. yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılara, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.