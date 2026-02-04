Alanya’da SUV Araç ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

alanya-da-suv-arac-ile-otomobil-carpisti-3-yarali

KAZA, MAHMUTLAR MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Kaza, Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi Çevre Yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Mersin istikametinden Antalya yönüne seyir eden E.C.U. yönetimindeki 27 BBT 853 plakalı Chery marka SUV araç, kavşaktan geçmeye çalışan H.K. idaresindeki 07 BGM 624 plakalı otomobil ile çarpıştı.

ÇARPISMA KAZA SONUCU YARALILAR VAR

Çarpışmanın etkisiyle SUV aracı kullanan D.A. ile diğer otomobilin sürücüsü H.K. ve yolcusu S.K. yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılara, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Şırnak’ta Dev Kayaların Düşmesi Köyde Panik Yarattı

Şırnak’taki Ayvalık köyünde etkili sağanak sonrası dev kaya parçaları yerleşim alanına ulaştı, merada bulunan 30 küçükbaş hayvan telef oldu.
Gündem

Şehitkamil’de Otomobilin Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı

Gaziantep'te bir kadın, yol geçişinde otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından acil yardım ekipleri müdahale etti.
Gündem

TEM Otoyolu’nda Motosikletli Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Başakşehir'de, TEM otoyolunda arızalanan tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay emniyet şeridinde meydana geldi.
Gündem

İmamoğlu’nda Tartışma Sonrası Silahlı Saldırı Gerçekleşti

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir kişi, tartışma sırasında diğerini ayağından silahla vurarak yaraladı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Gündem

Bursa-Yalova Karayolunda Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Bursa'da bir motosikletin yayaya çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar inceleniyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.