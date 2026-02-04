Ordu’da Trafik Kazasında İki Kişi Yaralandı

KAZA LİSELER MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Kaza, Liseler Mahallesi Değirmenyolu Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Irmak Caddesi yönünde ilerleyen Adem D. (66) kontrolündeki 52 EZ 472 plakalı otomobil, Değirmenyolu Sokak’ta seyreden Oğuzhan E. (27) idaresindeki 06 DH 2502 plakalı araçla çarpıştı.

ÇARPANI GÖREN VATANDAŞLAR POLİSİ İHBAR ETTİ

Çarpışmanın etkisiyle Oğuzhan E.’nin kullandığı otomobil yolda savrulurken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda otomobillerde bulunan Turan E. ve Atiye D. yaralandı. Yaralılara, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındıkları bildirildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.