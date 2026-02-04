Niyazi Bey Camii Minaresi Vinçle Yeniden Güvenli Hale Getirildi

niyazi-bey-camii-minaresi-vincle-yeniden-guvenli-hale-getirildi

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR MINAREDE HASARA NEDEN OLDU

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kuvvetli yağışlar, bir caminin minaresinde hasara yol açtı. Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Niyazi Bey Camii’nin minaresinin küllah kısmı, aşırı yağmur sonrası yana devrildi. Durumu fark eden çevre sakinleri, derhal yetkilileri bilgilendirdi.

MINARE ONARIMI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, ilçede yaşayan bir hayırsever minarenin onarımı için vinç sağlamaya karar verdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, ilk olarak gerekli güvenlik tedbirlerini alarak minarenin yana yatan küllah kısmını vinç yardımıyla eski konumuna getirdi.

DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİLDİ

Gerçekleştirilen onarım çalışmasının ardından minare, yeniden güvenli bir hale getirildi. Mahalle sakinleri, hayırsevere ve onarımda görev alan ekiplere desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

