Kastamonu’da Yağışlar Sonrası Heyelan Olayları Yaşandı

kastamonu-da-yagislar-sonrasi-heyelan-olaylari-yasandi

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesindeki Ginolu Koyu bölgesinde etkili yağışların ardından bir heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak, taşlar ve ağaç parçaları yola kadar sürüklenerek ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Heyelan sonrası, Karayolları ekipleri bölgedeki temizlik çalışmalarına hız verdi.

HEYELANLAR ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Doğanyurt ilçesinin Taşlıpınar köyü mevkiinde de benzer bir heyelan gerçekleşti. Bu olay neticesinde yolun bir kısmı çökerken, asfalt zemin üzerinde derin çatlaklar oluştu. Ekiplerin hızlı ve yoğun çalışmaları sayesinde yol kontrollü bir şekilde ulaşıma yeniden açıldı.

