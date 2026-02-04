Denizde Bulunan Kadın Cesedinin Kimliği Belirlendi

denizde-bulunan-kadin-cesedinin-kimligi-belirlendi

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde yer alan İDO Feribot İskelesi açıklarında deniz سطحında bir ceset gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

DENİZ POLİSİ SEVK EDİLDİ

Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ihbar sonrasında hızla bölgeye intikal etti. Denizden çıkarılan ve kimliği tespit edilemeyen kadının cansız bedeni, otopsi işlemleri için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Gerçekleştirilen araştırmaların ardından, cesedin Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde görev yapan 40 yaşındaki Yeliz Ay’a ait olduğu belirlendi. Ay’ın kesin ölüm nedeninin araştırıldığı bildirilirken, soruşturma devam ediyor.

