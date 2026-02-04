Sivrihisar’da Şüpheli Paket Üzerine Güvenlik Önlemleri

sivrihisar-da-supheli-paket-uzerine-guvenlik-onlemleri

Olay, Sivrihisar Belediyesi’nin başkanının ve adliye çalışanlarının bulunduğu İsmet Atilla Caddesi’nde gelişti. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yol kenarına bir valiz bırakıldığı saptandı. Uzun süre boyunca yerinde duran ve kimse tarafından alınmayan valizi şüpheli gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden polis ekipleri, her ihtimali göz önünde bulundurarak çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı ve sokağı trafiğe kapattı. Ardından bomba imha ekibi, valizi dikkatlice incelemek üzere olay yerine yönlendirildi. Yapılan kontrolde valizin içinden ses geldiği belirtilse de, valizin boş olduğu ortaya çıktı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili detaylı bir inceleme süreci başlatıldığı öğrenildi. Bu tür olayların tekrarlanmaması adına güvenlik güçlerinin gerekli tedbirleri almaya devam edeceği bildirildi.

