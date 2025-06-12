Alanya’da Yangın: 622 Turist Tahliye Edildi

BODRUM KATINDA YANGIN ÇIKTI

Antalya’nın Alanya ilçesinde yer alan 8 katlı bir otelin eksi 1’inci katında meydana gelen yangın, büyük bir paniğe yol açtı. Gece saatlerinde, Alanya’nın Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 5 yıldızlı otelin bodrum katında yangın başladı. Yıkama ve kurutma makinelerinin bulunduğu hamam-sauna bölümünde elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangını fark eden otel çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrası, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Alanya Birimi ile Payallar, İncekum, Manavgat ve Gazipaşa itfaiye istasyonlarından çok sayıda ekip ve ambulans olay yerine yönlendirildi. Ekipler, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan turistlerin kurtarılması için hemen harekete geçti.

ÜST KATLARDA MAHSUR KALAN TURİSTLER KURTARILDI

Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda, içerde bulunan yaklaşık 622 turist güvenli bir şekilde tahliye edildi. Astım hastalığı bulunan 3 turist, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Dumandan etkilenen diğer kişilere, otelin çevresinde bulunan ambulanslarda ilk yardım yapıldı. Yangının çıktığı ilk anda olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Alanya İtfaiye ekipleri, toplamda 10 itfaiye aracı ve 40 personel ile yangına müdahale etti.

YANGINDAN ETKİLENENLERE YARDIM ELİ UZATILDI

Yangın sonrasında itfaiye ve otel personeli, turistlerin güvenli bir şekilde otelden ayrılmasını sağlarken, bazı otel çalışanları da dumandan etkilenenlere ayran ikram etti. Tahliye edilen ancak duman ve koku nedeniyle odalarına giremeyen turistlerin bir kısmı, otelin havuz kenarında bulunan şezlonglara geçerek beklemeyi tercih etti. Tahliye edilen turistlerden bazıları, civarda bulunan otellere gönderilirken, diğerleri minibüs ve otobüslerle farklı otellere taşındı.