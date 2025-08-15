Alaska’da Tarihi Zirve Yapıldı

ABD BAŞKANI TRUMP VE RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN BİR ARAYA GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska’da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme öncesinde Trump, uçağından indikten sonra Putin’i karşıladı. İki lider, karşılıklı jestlerin ardından aynı araçla görüşme salonuna doğru hareket etti.

BARIŞ TEMALI ZİRVE

Beyaz Saray, ABD merkezli sosyal medya platformundan Trump ve Putin’in Alaska’nın Anchorage kentinde gerçekleştirilen zirveye dair bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, zirve öncesinde çekilen liderlerin bir fotoğrafına yer verildi. Bu fotoğrafın açıklamasında “Barışın Peşinde” teması ile birlikte ABD ve Rusya bayraklarının emojileri de bulunuyor.

TARİHİ ZİRVE ANISINA FOTOĞRAF

Beyaz Saray, iki liderin havalimanına iniş yaptıktan sonra selamlaşmalarının ardından “Alaska 2025” yazılı platformda çektirdikleri bir başka fotoğrafı daha paylaştı. Bu fotoğrafın açıklamasında ise, “Başkan Donald J. Trump ve Başkan Vladimir Putin ile Alaska’da tarihi zirve” ifadesine yer verildi. Trump’a bu görüşmede ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff eşlik ederken, Putin’e de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov refakat etti.

AÇIKLAMALAR VE YAPTIRIM TEHDİDİ

ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı bir açıklamada, “Ateşkesin hemen bugün olup olmayacağından emin değilim ama eğer bugün bir ateşkes olmazsa mutsuz olacağım” demişti. Alaska’daki görüşmede Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı durduracak bir çözüm bulunmaması durumunda Rusya’ya yaptırım uygulanacağına da dikkat çekti.