Alaska Zirvesi Öncesi Tehdit Var!

TRUMP’IN PUTİN İLE GÖRÜŞMESİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos’ta Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşmeye dair bilgi verdi. Trump, Putin’in cuma günü savaşı durdurmayı kabul etmemesi durumunda “ağır sonuçlarla” karşılaşacağını ifade etti.

İLK GÖRÜŞMENİN SONUCU İKİNCİ GÖRÜŞMEYİ ETKİLEYECEK

Trump, eğer bu görüşmede gerekli yanıtları alamazsa ikinci bir görüşmenin gerçekleşmeyeceğini aktardı. İlk görüşmenin olumlu geçmesi halinde, ikinci görüşmenin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile Putin arasında olacağını ve bu görüşmeye katılacağını belirtti. Trump, Zelenskiy ve Avrupa liderleri ile gerçekleştirdiği görüşmeyi “10 üzerinden 10” olarak değerlendirdi ve bu sürecin çok dostane geçtiğini vurguladı.

ZELENSKY: PUTİN’DEN BLÖFİ KABUL

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Trump ile yaptığı görüşmede Putin’in “blöf” yaptığını ifade etti.

TRUMP MEDYAYI ELEŞTİRDİ

Trump, medyanın yaklaşımını eleştirerek Truth Social platformunda “Putin ile yapacağım görüşme hakkında medya çok haksız davranıyor” dedi. Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un, görüşmenin ABD topraklarında gerçekleşmesine rağmen, “Putin zaten kazandı” şeklindeki değerlendirmesine atıfta bulundu ve medyada birçok sahte haber dolaştığını kaydetti. Trump, bu açıklamaları “sürekli işten çıkarılmış kaybedenler” ile “aptal insanlar” olarak tanımladı.

MEDYADA OLUMSUZ GÖRÜŞLER

Trump, Rusya ile yapılacak olası anlaşmaların medyada kötü şekilde yer bulacağını, bu kişilerin “hasta” ve “dürüst olmayan” olduğunu, belki de ülkelerine karşı olumsuz duygular beslediklerini belirtti. Aynı zamanda, Avrupa’daki liderlerle kısa zaman içinde görüşeceğini ve onların anlaşma yapılmasını görmek isteyen kişiler olduğunu aktardı.

ORTAK ZEMİN BELİRLEME TEMASLARI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in 9 Ağustos’ta İngiltere’de Ukraynalı ve Avrupalı yetkililerle bir araya gelerek, Trump ve Putin’in görüşmesi öncesi “ortak zemini belirlemek” amacıyla temaslarda bulunduğu belirtildi. Yetkililer, Putin’in Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile 6 Ağustos’ta Ukrayna konusunu görüştükten sonra Trump’ın Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderlerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini bildirdi. 15 Ağustos’ta Trump ve Putin’in Alaska’da Ukrayna konusunu ele alması bekleniyor.