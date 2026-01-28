Okan Buruk’tan Manchester City Maçı Öncesi Değerlendirmeler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta mücadelesinde İngiltere’nin önde gelen kulüplerinden Manchester City ile oynayacakları karşılaşmaya dair bir basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalar yaptı. Ligin son karşılaşmasına çıkacaklarını belirten Buruk, “İki takımın da farklı hedefleri var. Bizim için ilk 16’nın içine girme hedefi mevcut. Bu hedefe ulaşmak adına kazanmaya çalışacağız. Şimdiye kadar önemli bir takımla oynuyoruz; kaliteli futbolcuları ve başarılı bir teknik direktörü olan bir ekip karşısında olacağız. Burada, İlkay’ın büyük emek harcadığı, başarıya odaklı bir takımla mücadele edeceğiz. Onlar için de çeyrek finale çıkmak açısından bu maç önemli. Rakibimiz son bir aydır istediği sonuçları alamadı ama son galibiyetleri moral kaynağı olmuştur. Bazı bölgelerde eksik oyuncuları var. Biz de kadro derinliğini artırdık. Son maçta birkaç oyuncumuzda ufak sakatlıklar oldu. Hastalığı ve ağrıları olan Yunus, bugün antrenmana katılmadı. Barış, antrenmanın bir kısmında yer aldı. Torreira son maçta sakatlandı; o da bugün antrenmanda sınırlı bir süre yer aldı. Singo’yu kadromuza ilk kez aldık. Toparlandık ve geniş bir kadroya ulaştık. Bu maçları iyi oynayan bir ekibe sahibiz. Hedefimiz kazanabilmek” sözleriyle durumu özetledi.

BERABER SAVUNMA YAPMA ZORUNLULUĞU

Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabına 5-1 mağlubiyetle başladıkları Eintracht Frankfurt maçını hatırlatarak, “Frankfurt karşılaşması şanssız bir maçtı. Bireysel hatalar sonucunda 4 golü biz verdik. Oynadığımız maçların ilk yarılarına baktığımızda Monaco ile kazanmaya çok yakın olduğumuz ve üstün oynadığımızı görebiliyoruz. Bazen bu tür şanssızlıklar yaşanabiliyor. Oyun kalitesi noktasında son maçlarımızı bir arada oynuyoruz. Oyuncularımızın dikkatli olması gerekiyor; Şampiyonlar Ligi’nde her hata rakip tarafından hızla değerlendirilir. Beraber savunma yapmalıyız. Tam bir katı savunmadan bahsetmiyoruz; Galatasaray genelde rakibe top vermemeye çalışan bir takım. Bunu gerçekleştirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

BERABER HAREKETİN ÖNEMİ

Buruk, takımın birlikte hareket etmesi durumunda Manchester City’ye karşı bir meydan okuma gerçekleştirebileceklerini ifade etti. Disiplinli oynayan ekiplerin Manchester City karşısında fırsatlar yakalayabildiğini vurgulayan Okan Buruk, “İyi bir takım oluşturmamız ve beraber hareket etmemiz durumunda meydan okumayı gerçekleştirebiliriz. Son bir ay içinde beraber hareket eden ve hataları iyi değerlendiren takımlar, Manchester City karşısında başarılı oldu. Rakipler hata yaptığında Manchester City’nin savunmasında zorluklar yaşandığını görüyoruz. Top bizdeyken doğru kararlar alırsak bir meydan okuma ortaya koyabiliriz.” görüşünü paylaştı.

Buruk, play-off turunda hangi takımı tercih edeceklerine dair bir soru üzerine, “Bu seviyedeki takımlar arasında büyük bir fark görmüyorum. Her takımın avantajları ve dezavantajları mevcut; ancak form durumu ile sakatlıklar çok önemli. Rakip seçme şansımız yok. Karşımıza kim çıkarsa çıksın, en iyi şekilde mücadele edebilecek güçteyiz.” dedi.