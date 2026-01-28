Haseke’de YPG’li Teröristler Hendek Kazıyor

Suriye’nin doğusundaki en son gelişmeler, bölgedeki dengeleri önemli ölçüde değiştiriyor. Birçok yer, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye kolu olarak bilinen SDG’den geri alınırken, Haseke’de ise ateşkes kararı alındı. Dört gün süren ateşkes uygulamasının ardından, Suriye hükümeti 24 Ocak tarihinde ateşkesin 15 gün süreyle uzatıldığını duyurdu ve Haseke’den sivillerin tahliyesi için insani koridor açılacağını bildirdi.

HENDEK ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bölgede genel bir sessizlik hâkimken, YPG’li teröristlerin hendek kazma çalışmalarına hız vermesi dikkat çekti. Sosyal medya üzerinden yayımlanan görüntülerde, teröristlerin hendekler açarak kum torbalarıyla mevzi hazırladığı görüldü.

ÇATIŞMALAR SONRASI YENİ ATEŞKES

Suriye ordusunun 16 Ocak’ta terör örgütü YPG’ye karşı Fırat Nehri’nin batısındaki alanlarda başlattığı operasyon, zamanla nehrin doğusuna kadar yayılarak aşiretlerin de katılımıyla büyüdü ve örgütün kontrolündeki toprakların büyük bir kısmı Suriye yönetiminin eline geçti. 18 Ocak’ta Şam yönetimi ile YPG arasında bir Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma, YPG’nin Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tamamen çekilmesini, Haseke’deki kamu kuruluşlarının devlete devredilmesini ve tüm sınır kapıları ile enerji kaynaklarının merkezi otoritede olmasını kapsıyor. Ancak YPG, anlaşmaya uymakta isteksiz davranınca, 19 Ocak’ta çatışmalar yeniden başladı. Bunun üzerine Suriye yönetimi 20 Ocak’ta, entegrasyon için YPG’ye 4 günlük süre tanıdığını ve bir ateşkes ilan ettiğini açıkladı. Sürenin dolmasının ardından Suriye ordusu, 24 Ocak saat 23.00 itibarıyla ateşkesin 15 gün daha uzatıldığını ve Haseke’den sivillerin tahliyesi amacıyla insani koridorun açılacağını duyurdu.