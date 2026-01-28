NASA Uçağı Mekanik Arıza Nedeniyle Gövde Üzerine İniş Yaptı

ABD ULUSAL HAVACILIK VE UZAY DAİRESİ’NDEKİ TEHLİKE

NASA’ya ait bir araştırma uçağında meydana gelen mekanik arıza, büyük bir faciadan dönülmesini sağladı. Texas eyaletindeki Houston kentinde bulunan Ellington Havaalanı’na iniş yapan WB-57 tipi araştırma uçağı, iniş takımlarının açılmaması nedeniyle gövde üzerine zorunlu bir iniş gerçekleştirdi.

İZLEYİCİLERİN GÖZLERİ ÖNÜNDE

Olay anı çevredeki kişiler tarafından kameralara kaydedilirken, iniş takımları kapalı kalan uçağın pistle temasıyla birlikte alevlerin yükseldiği görüntülendi. Uçak durduktan sonra acil müdahale ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildiği belirtilirken, pilotların bu tehlikeli durumdan herhangi bir yaralanma olmaksızın kurtulduğu bilgisi verildi.

NASA’DAN AÇIKLAMA

NASA Sözcüsü Bethany Stevens, yaptığı açıklamada, mekanik bir problemin iniş takımlarının açılmamasına neden olduğunu ifade ederek, “Olayla ilgili müdahale devam ediyor ve şu anda tüm mürettebat güvende. Her olayda olduğu gibi, NASA olayın nedenini kapsamlı bir şekilde araştıracak” dedi.